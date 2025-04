Serviciul Vamal reamintește regimul aplicabil parfumurilor și apelor de toaletă introduse în țară

08:50

În mod neașteptat, nordul Republicii Moldova s-a trezit din nou sub un strat de zăpadă, la mijlocul primăverii. La Edineț, ninsorile au revenit pentru a doua oară în această lună, spre surprinderea localnicilor. Peisajele de primăvară au fost acoperite de zăpadă, iar temperaturile au coborât brusc sub zero grade Celsius. Valul de frig afectează în […] Articolul Ninsori de aprilie în nordul Moldovei: a doua rundă de zăpadă lovește sectorul agricol apare prima dată în AgroTV.