Secția Securitate Publică desfășoară la Cahul Campania Națională „Pieton” și Campania Locală „Sunt pieton de nota 10” – pentru un trafic mai sigur în raionul Cahul

De la lege la glazură, de la dosare penale la deserturi lucrate cu migală în bucătăria de acasă — descoperim povestea Vioricăi Susanu, femeia care a activat în cadrul Judecătoriei Cahul ca specialist pe dosare penale, iar de doi ani lucrează la Biroul de Probațiune. O combinație surprinzătoare între rigoarea juridică și delicatețea deserturilor handmade. Cum reușește să le îmbine pe toate, în timp ce crește două fetițe mici și zâmbește dulce în fața provocărilor de zi cu zi? Ce v-a determinat să începeți să faceți dulciuri handmade? Eu am o pasiune aparte față de gătit. Mereu îmi place să fac ceva nou, să descoper ceva nou. Chiar daca am o zi încărcată la muncă, seara este o plăcere să gătesc ceva bun pentru familia mea. Cum se completează aceste două lumi aparent diferite – una juridică, cealaltă creativă și dulce? Fetițele vă ajută sau vă inspiră în vreun fel în această activitate? Foarte bine le combin, deoarece eu zilnic practic sunt la bucătărie. Fetițele sunt cele mai entuziasmate de ceea ce facem împreună, uneori chiar ele mă ajută la decor. Facem totul împreună. Care a fost cea mai frumoasă comandă sau mesaj primit de la un client? Chiar dacă sunt la început de drum, am livrat abia 3 comenzi și urmează încă două săptămâna asta. Cel mai emoționant a fost cînd am livrat comanda clientei și ea a zis că îi este jale să le mănânce la cît de frumoase sunt. Ce desert v-a ieșit cel mai bine și care v-a dat cele mai mari bătăi de cap? Căpșuna în ciocolată, ea e cel mai greu de pregătit, însă cu multă răbdare și muncă am reușit să o fac. Ce v-a determinat să alegeți acest tip de deserturi, în locul unor rețete mai simple? A fost dorința de a aduce ceva nou pe piață sau pur și simplu pasiunea dumneavoastră pentru acest tip de dulciuri? Este vorba de ceva nou pe piață, cel puțin pînă la moment eu nu am întâlnit în orașul Cahul așa ceva. Este o combinație perfectă între căpșună și ciocolată. Ne puteți descrie puțin tehnica de preparare? Cum decurge procesul de gătit, cât timp vă ocupă și ce ingrediente sunt necesare? Toate ingredientele sunt naturale, fără adaosuri și coloranți care să conțină E-uri. Ca timp, aș putea spune că durează maxim 3-4 ore de muncă, în dependență de comandă și de alegerea clientului. Urmează să plasez pe pagina mea și minunatele curmale în ciocolată, la fel ceva nou care nu am mai văzut la noi în Cahul. La fel și afine în ciocolată, zmeură și banane în ciocolată. Acest domeniu este foarte larg, doar fantezie să ai! Cum arată o zi obișnuită pentru dumneavoastră, cu serviciu, copii și deserturi? Aceasta e o întrebare grea. O zi obișnuită începe la ora 6 dimineața și se încheie în jurul orei 23, când mergem la culcare. Dimineața, copiii merg la grădiniță, iar eu plec la serviciu. Seara ne întoarcem acasă și fiecare are treburile lui: eu mă ocup de bucătărie, iar fetele fac ordine în cameră și își pregătesc hainele pentru a doua zi. Plănuiți să extindeți activitatea în viitor sau o păstrați ca pasiune de suflet? Da, acesta a fost și scopul meu, de a crește și de a dezvolta ceva. Prin urmare, îmi doresc în viitor să deschid o mică patiserie în Cahul. O patiserie unde clienții vor putea servi o cafea cu un desert la alegere creat de mine. Ce mesaj ați transmite femeilor care simt că vor mai mult decât rutina zilnică, dar nu îndrăznesc să înceapă? Eu le-aș încuraja pe toate femeile să fie puternice, să facă ceea ce le place și să nu se limiteze la rutina zilnică. Ca să crești și să te dezvolți trebuie să înveți și să faci ceva nou în fiecare zi. Povestea Vioricăi Susanu ne învață un lucru important: niciun vis nu este prea mare și niciun drum nu este prea greu atunci când urmezi ceea ce îți place cu adevărat. Nu lăsați temerile să vă oprească din a încerca lucruri noi. Dacă aveți o pasiune, nu ezitați să o explorați și să o transformați într-un scop. Viața este despre a înfrunta provocările cu zâmbetul pe buze și despre a învăța mereu, indiferent de drumurile pe care le alegeți.