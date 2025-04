Problema restanțelor salariale la CFM, pe cale de a fi rezolvată

11:00

Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri, 3 aprilie, Bugetul +PLUS, cel mai mare pachet financiar destinat vreodată investițiilor publice și susținerii economiei, potrivit anunțului făcut de prim-ministrul Dorin Recean. Valoarea totală a programului se ridică la aproximativ 8 miliarde de lei, împărțite în două componente majore: sprijin energetic și dezvoltare economică.