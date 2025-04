Cursul valutar oficial la 08.04.2025

17:50

Astăzi am realizat cât de active sunt femeile din orașul Nisporeni și din satele din jur. Ele se implică, dezvoltă afaceri și contribuie la schimbarea comunității. Am avut ocazia să vorbesc cu câteva dintre ele și să aflu cum aderarea la Uniunea Europeană le-a influențat deja viața și cum ar... The post Jurnalul unui Nisporenean: Femeile schimbă comunitatea appeared first on ALBASAT.