O elevă de 10 ani din Moldova a câștigat un turneu internațional de tenis de masă

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) și Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF) au lansat proiectul „The positive impact of migration on Moldova's development through improved policy evidence and better engagement of the diaspora". Proiectul este derulat cu susținerea financiară a OMS și își propune angajarea diasporei în dezvoltarea Republicii Moldova în domeniile: economie, administrație publică centrală, digitalizare, sănătate, cercetare și educație medicală.