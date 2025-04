Criza demografică din Italia se adâncește: Populația îmbătrânește accelerat

19:20

️ Sâmbătă ploioasă, dar asta nu m-a împiedicat să am o zi frumoasă. De dimineață, vremea mohorâtă părea că mă ține în casă, dar am primit un telefon de la niște prieteni – o familie care, la fel ca mine, s-a întors recent din străinătate. Am decis să ne întâlnim... The post Jurnalul unui Nisporenean: Ce ne motivează să rămânem acasă? appeared first on ALBASAT.