Bucătarul-vedetă de la Pro TV Chișinău ar fi fost reținut pentru trafic de cocaină

11:00

Elena Vîrlan originară din Republica Moldova se prezintă pe TikTok ca „prințesă în regatul meu din India”. Și într-adevăr, femeia de cinci ani deja trăiește ca în sânul lui Dumnezeu, după ce s-a căsătorit cu un indian. Acesta a făcut-o stăpână într-o vilă enormă, în care mișună mai multe ajutoare: bonă, bucătăreasă, grădinar etc. Moldoveanca […] Articolul O moldoveancă, prințesă în India! Are vila plină de ajutoare și pleacă în 6 vacanțe pe an: „Iubesc să fiu întreținută!” apare prima dată în CanCan.