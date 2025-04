Cinci oportunități destinate studenților, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna aprilie

16:15

În perioada 2-3 aprilie 2025, Universitatea Tehnică a Moldovei este gazda unui eveniment informativ de mare anvergură, dedicat platformei Web of Science, organizat de prestigioasa companie CLARIVATE, cu sprijinul activ al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC). Evenimentul, desfășurat în somptuoasa Sală Magna a UTM, a reunit un număr impresionant de participanți – prorectori, decani, cercetători, doctoranzi, cadre didactice, oferindu-le posibilitatea de a descoperi cele mai noi funcționalități ale platformei Web of Science și de a învăța tehnici avansate de căutare și analiză a literaturii științifice.