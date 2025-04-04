​AMBASADORUL JAPONIEI S-A ÎNTÂLNIT CU NOUL AMBASADOR AL UCRAINEI ÎN MOLDOVA

Infotag, 4 aprilie 2025 13:00

​AMBASADORUL JAPONIEI S-A ÎNTÂLNIT CU NOUL AMBASADOR AL UCRAINEI ÎN MOLDOVA

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