Moldova deschide piața serviciilor de încredere pentru UE, facilitând integrarea digitală

Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi Bugetul +PLUS, un pachet de investiții de 8 miliarde de lei, menit să sprijine cetățenii și să accelereze dezvoltarea economică. Fondurile provin în mare parte din sprijinul oferit de Uniunea Europeană, care a virat prima tranșă din Planul de Creștere pentru Moldova. Bugetul este structurat în două mari pachete: pachetul energetic și pachetul de dezvoltare economică, fiecare având măsuri concrete pentru îmbunătățirea nivelului de trai și creșterea economică a țării. Pachetul energetic prevede: Compensații pentru energie pentru consumatorii casnici și întreprinderile mici și mijlocii Ajutor pentru instituțiile publice afectate de prețurile mari la energie Sprijin pentru sectorul agroalimentar și pentru producătorii locali Investiții în eficiența energetică pentru a reduce dependența de resursele externe Ajutor de Paște pentru familiile vulnerabile, pentru a le ușura plata facturilor Pachetul de dezvoltare economică include investiții record în infrastructură, educație și sprijinirea antreprenorilor: +plus 1 miliard de lei pentru drumuri locale în circa 100 de localități, 230 de proiecte locale și regionale în toată țara, modernizarea curților în Chișinău și modernizarea piețelor agricole regionale în Edineț, Bălți, Ungheni, Comrat, Cahul. +plus 1 miliard de lei pentru circa 200 de km drumuri regionale și raionale reparate. Aceasta înseamnă drumuri care unesc localități și așteaptă de zeci de ani să intre în reparație, ca oamenii să nu-și mai strice mașinile, să aibă o facilitate pentru comerț, iar călătoriile să fie sigure și rapide. +plus 200 de milioane de lei pentru școli. Toate școlile vor avea cantine moderne, așa încât să fim gata să oferim de la 1 septembrie 2025 alimentație gratuită în gimnazii, indiferent în ce regiune se află instituția. Reamintesc, este inițiativa președintei Sandu. Banii vor fi alocați pentru TOATE școlile, dintre care în Chișinău sunt 155, iar în restul raioanelor - 1046 de școli. +plus 200 de milioane de lei pentru 700 de antreprenori, care vor primi acest sprijin ca să facă investiții și să deschidă locuri de muncă. Aceste fonduri vor fi oferite prin programe precum „373” și prin granturile oferite de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. +plus 200 de milioane de lei pentru agricultori, care vor fi oferite de AIPA, pentru ca agricultorii noștri să facă produse cu valoare adăugată înaltă, care să le aducă venituri mai mari și, desigur, să ducă la mai multe locuri de muncă în satele noastre. +plus 60 de milioane de lei pentru tineri angajați - aceasta înseamnă că mai adăugăm încă 3 000 de lei la salariu pentru tinerii angajați, la primul loc de muncă acasă. Vorbim mereu despre cât de important este ca tinerii noștri să rămână acasă, dar pentru aceasta trebuie să le oferim primul salariu cât mai atractiv, ca ei să nu plece peste hotare. Acest plus la salariu va fi oferit timp de 12 luni, în primul an de angajare, în 7 domenii strategice și avem încrederea că așa vor rămâne acasă cel puțin 6 000 de tineri și acest lucru va ajuta foarte mult întreprinzătorii. +plus 100 de milioane de lei pentru proiecte de mediu, ceea ce poate suna abstract, dar este vorba de proiecte importante, precum cele 130 de localități care vor putea cumpăra o mașină și utilaje pentru colectarea gunoiului în sat. +plus 85 de milioane de lei alocăm pentru: - reparația căii de acces de la Cantemir spre podul feroviar Fălciu, unde circulația a fost oprită de 30 de ani reparația segmentului de cale ferată Văleni. „Reparând aceste 2 puncte, vom restabili transportul de mărfuri pe calea ferată Giurgiulești-Cahul-Chișinău și viceversa, ceea ce ne va ajuta să sporim comerțul pentru ca aproximativ 300 de mii de tone de mărfuri să meargă pe calea ferată. De asemenea, prin punctul Fălciu reluăm circulația trenurilor după 30 de ani și mai deschidem o nouă conexiune pentru mărfurile noastre către România și Uniunea Europeană. Aceasta este echivalent cu 13 mii de camioane care acum merg pe drumurile naționale și care, deseori, creează rânduri lungi în vămi. De acum încolo, aceste mărfuri vor fi transportate pe cale feroviară”, a declarat Dorin Recean Premierul a menționat că acest buget este unul istoric, fiind posibil datorită partenerilor europeni, care oferă finanțare nerambursabilă pentru susținerea Republicii Moldova. „Acestea sunt o serie de investiții și proiecte pe care planificăm să le facem până la sfârșitul anului sau chiar mai repede, ca să stimulăm creșterea economică. Mai mult decât atât, continuarea drumului european înseamnă că și mai mulți bani pentru proiecte și dezvoltare economică vor veni în următorii ani. Desigur, toate acestea sunt posibile dacă ne mișcăm pe calea corectă, pe drumul european și muncim cu toții împreună. Moldova poate! ”, a adăugat prim-ministrul Dorin Recean Parlamentul urmează să voteze proiectul în zilele următoare, astfel încât implementarea măsurilor să înceapă cât mai curând. Adoptarea acestui buget marchează un pas important pe calea integrării europene a Republicii Moldova, consolidând sprijinul Uniunii Europene și deschizând noi oportunități pentru dezvoltarea țării.