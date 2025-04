Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare oferă 3,5 milioane de lei pentru reparații și dezvoltarea infrastructurii de cercetare agricolă

16:45

În data de 28 martie 2025, a avut loc ședința de raportare a activității Curții de Apel Cahul și Curții de Apel Comrat pe parcursul anului 2024. La ședință au participat membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, judecători ai Curții Supreme de Justiție, judecători ai Curții de Apel Sud (sediul Cahul și sediul Comrat), precum și judecători din judecătoriile Cahul (Cahul, Taraclia, Cantemir, Vulcănești), Comrat (Comrat, Ceadâr-Lunga) și Cimișlia. Curtea de Apel Cahul În anul 2024, Curtea de Apel Cahul a gestionat un total de 3003 cauze (civile, comerciale, de contencios administrativ, penale și contravenționale), dintre care 714 cauze erau pendente la începutul anului și 2289 cauze noi au fost înregistrate pe parcursul anului. În perioada raportată, au fost examinate 2103 cauze, iar la sfârșitul anului au rămas 900 cauze pendente. Sarcina per judecător a fost de 601 cauze, o creștere semnificativă față de anul 2023 (490 cauze per judecător). În total, 421 cauze au fost soluționate per judecător, ceea ce reprezintă o creștere de 49 cauze comparativ cu anul anterior. Rata de variație a stocului de cauze pendinte a fost de 92%, cu o tendință pozitivă observată în dosarele penale, care au înregistrat o rată de 100,3%. Curtea de Apel Comrat Curtea de Apel Comrat a înregistrat un volum total de 2721 cauze în anul 2024, dintre care 524 cauze erau pendente la începutul anului și 2197 cauze noi au fost înregistrate. Dintre acestea, 656 cauze au fost civile, comerciale și de contencios administrativ, 998 cauze au fost penale și 325 cauze contravenționale. În perioada raportată, au fost examinate 2119 cauze, iar numărul de cauze pendente la sfârșitul perioadei de raportare a fost de 602 cauze. Sarcina per judecător a fost de 680 cauze, o creștere semnificativă față de anul 2023. În total, au fost soluționate 530 cauze per judecător, în creștere cu 87 cauze față de anul 2023. Rata de variație a stocului de cauze pendinte a fost de 96,4%, cu o tendință pozitivă în dosarele penale, care au înregistrat o rată de 102,5%.