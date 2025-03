Producătorii agricoli vor beneficia de rambursarea sumei impozitului funciar pentru anul 2024 din contul TVA-ului acumulat

14:20

În acest weekend, în municipiul Ungheni a fost organizată în premieră „Cupa Președintelui” la fotbal. Prima ediție a „Cupei președintelui raionului Ungheni la fotbal” a [...]The post La Ungheni a avut loc prima ediție a Cupei Președintelui la fotbal first appeared on Știri din regiunea Ungheni.