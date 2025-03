[VIDEO] Un BMW a luat foc pe traseul R16 Ungheni – Sculeni, în apropiere de Petrești

16:30

Astăzi, 26 martie 2025, prin Ordinul ministrei Afacerilor Interne, Eugen Levco a fost numit în funcția de șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.