Șapte evenimente la care poți merge în prima săptămână din aprilie

11:30

Cum poate o idee inovatoare să devină o afacere sustenabilă? Ce strategii garantează succesul unei investiții? Cum se construiește un plan financiar solid? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările esențiale pe care și le pun tinerii antreprenori. Răspunsurile lor au fost analizate și premiate în cadrul celei de-a III-a ediții a Concursului Național al Planurilor de Afaceri, organizat pentru al doilea an consecutiv de Facultatea Inginerie Economică și Business a Universității Tehnice a Moldovei, cu sprijinul proiectului ERASMUS+ Skills4Future – „Developing and improving the STEAM skills of students and teachers for curriculum innovation and sustainable development of higher education institutions and local businesses”. Сообщение Cine sunt campionii viitorului în afaceri? Descoperă câștigătorii Concursului Național de Business Planuri появились сначала на #diez.