Italia oferă 100.000 euro celor care se mută într-o regiune pitorească

15:30

În timp ce încerca să îi arate copilului că nu era nimic sub pat și nu are de ce să se teamă, o dădacă „a ajuns față în față” cu un suspect de sex masculin, a declarat biroul șerifului din Barton County, Kansas, Statele Unite, scrie BBC. A urmat o altercație cu dădaca, iar apoi […] Articolul O dădacă a găsit un bărbat sub pat, după ce copilul de care avea grijă s-a plâns de prezența unui „monstru” apare prima dată în SafeNews.