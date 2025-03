De bine sau de rău – Miliardarul, Bill Gates spune că inteligența artificială va putea înlocui medicii și profesorii

17:10

Președintele rus Vladimir Putin a sugerat vineri plasarea Ucrainei sub o „administrație de tranziție" sub egida Organizației Națiunilor Unite (ONU),pentru a organiza alegeri prezidențiale „democratice" în această țară, apoi negocieri în vederea unui acord de pace cu noile autorități, informează Agerpres.ro. Putin propune plasarea Ucrainei sub egida ONU, pentru organizarea alegerilor prezidenţiale şi instalarea unui ... Moscova vrea o administraţie temporară în Ucraina, sub egida ONU și organizarea alegerilor prezidențiale