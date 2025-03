Fascinanta Meryl Streep: Palmierul de onoare – Editorial

Ce nesperată bucurie, întâlnirea cu Meryl Streep, distinsă cu Palmierul de Aur pentru întreaga carieră! Un caleidoscop video rememorează momentele cheie din filme: Kramer vs Kramer, Sophie’s Choice, The Bridges of Madison County, Silkwood, Adaptation, The Hours, The Devil Wears Prada, Julie & Julia, Sufragette, The Laundromat, The Post și Mamma mia. La 75 de […] Articolul Fascinanta Meryl Streep: Palmierul de onoare – Editorial apare prima dată în Realitatea.md.

