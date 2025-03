Fostul primar de Boldurești, acuzat de uciderea unui adolescent, ales primar interimar al comunei

13:10

Un consilier raional din Anenii Noi a rămas fără permis după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului. Instanța de judecată i-a aplicat o pedeapsă sub formă de 220 de ore muncă neremunerată în folosul comunității. Potrivit Procuraturii Generale, incidentul a avut loc în luna iulie 2023, când consilierul avea o concentrație de 0,92