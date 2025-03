Piscinele infinity din Bangkok s-au transformat în cascade. Cum au trăit turiștii cutremurul de 7,7 magnitudine

17:30

Hillary Clinton, fosta candidată democrată la președinția SUA, lansează un atac dur la adresa administrației Trump, pe care o consideră „prostească" și „periculoasă". Într-un editorial publicat vineri în The New York Times și citat de The Guardian, Clinton abordează breșa de securitate denumită SignalGate, planul lui Elon Musk de a reduce drastic numărul angajaților din