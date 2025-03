Putin a lansat noul submarin nuclear „Perm”, echipat standard cu rachete hipersonice Zircon, în Murmansk

16:50

Un nou trend tehnologic ia amploare în rândul pasionaților de manichiură: cipurile RFID aplicate pe unghii. Aceste dispozitive miniaturale, cum este modelul Jakcom N3, pot fi ascunse sub un strat de ojă opacă și programate pentru diverse funcții utile. De la apeluri de urgență la acces rapid la documente importante, tehnologia aduce un plus de […]