SUA au cerut ridicarea sancțiunilor pentru Rusia, Europa refuză. Starmer: „Nu e momentul acum”

Centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, va rămâne sub controlul Rusiei, a declarat Ministerul rus de Externe, potrivit The Guardian. Ministerul a spus că transferul controlului către Ucraina sau alte țări ar fi imposibil, așa cum ar fi și operarea în comun, din cauza preocupărilor legate de securitatea fizică și nucleară. Trump a sugerat [...]