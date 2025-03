Atac rusesc asupra Hersonului: două persoane au fost ucise și cinci rănite

07:20

Președintele francez Emmanuel Macron îi va găzdui joi, 27 martie, pe liderii din coaliția țărilor care doresc să participe la apărarea Ucrainei ("Coalition of the Willing"), întâlnirea de la Paris concentrându-se pe sprijinul militar pe termen scurt pentru Kiev și pe garanțiile de securitate pe termen lung „pe care armatele țărilor europene le pot oferi”, cum a spus Macron.