Produse cosmetologice de contrabandă depistate la vama Tudora

10:00

Geniștii militari din cadrul Armatei Naționale au dezamorsat, recent, două bombe de aviație în sectorul Centru al municipiului Ungheni. Militarii din Batalionul Geniu „Codru” au fost solicitați de autoritățile publice [...]The post Deminare în municipiul Ungheni. Două bombe de aviație de 250 kg au fost lichidate de geniștii din cadrul Batalionului de geniu „Codru” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.