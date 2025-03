Mitropolitul Basarabiei, IPS Petru: „Unirea nu este o pagină încheiată, ci o lucrare sfântă”

13:10

Rusia a lansat peste noapte un atac cu drone asupra regiunii ucrainene Mîkolaiv şi a lovit, de asemenea, Krivoi Rog în ceea ce oficialii ucraineni au declarat miercuri că a fost cel mai amplu atac asupra oraşului natal al preşedintelui Volodimir Zelenski de la începutul războiului, relatează Reuters.Atacul intervine după ce marţi, Statele Unite au ajuns la acorduri separate cu Ucraina şi Rusia pentru a-şi întrerupe atacurile deasupra Mării Negre şi împotriva obiectivelor energetice ale celeilalte părţi, dar nu este clar când şi cum vor intra în vigoare aceste acorduri.Primarul din Mîkolaiv a declarat că miercuri dimineaţă erau întreruperi de urgenţă ale energiei electrice în oraş, iar guvernatorul regiunii a spus că şapte drone au fost distruse peste noapte deasupra regiunii. Nu a fost imediat clar dacă întreruperile de curent au fost din precauţie sau un rezultat al atacului de peste noapte asupra Mîkolaiv, notează Reuters.Rusia a atacat, de asemenea, oraşul Krivoi Rog din centrul Ucrainei, provocând incendii şi deteriorând clădiri, dar fără a se înregistra decese, după cum a declarat şeful administraţiei militare a oraşului. „Aparent, acesta este modul în care ocupanţii „doresc pacea””, a scris Oleksandr Vilkul peTelegram, menţionând că a fost cel mai mare atac cu drone asupra oraşului de la începutul războiului. „Cel mai important este că nu au existat morţi sau răniţi”, a menţionat el.Vilkul a spus că au fost cel puţin 15 explozii în Krivoi Rog, oraşul natal al preşedintelui Volodimir Zelenski, o ţintă frecventă a atacurilor ruseşti.Dimensiunea atacului asupra Krivoi Rog şi ce a fost vizat acolo nu au fost imediat clare.Rusia nu a făcut niciun comentariu imediat, în timp ce Ministerul rus al Apărării a declarat că unităţile sale de apărare aeriană au distrus nouă drone ucrainene peste noapte, inclusiv două deasupra apelor Mării Negre.Armata ucraineană a declarat, la rândul său, că unităţile sale de apărare aeriană au doborât 56 din cele 117 drone lansate de Rusia în atacul de peste noapte. Aceasta a precizat că 48 de drone au fost pierdute, referindu-se la redirecţionarea lor de către armata ucraineană cu ajutorul războiului electronic.„Noaptea trecută, pe cerul nostru au fost încă 117 dovezi ale modului în care Rusia continuă să prelungească acest război - 117 drone de atac, majoritatea Shahed. Un număr semnificativ au fost doborâte de apărătorii noştri aerieni. Dnipro, Sumî, Cerkasî şi alte regiuni au fost atacate de Rusia. În Krivoi Rog a avut loc un atac masiv cu drone care a vizat o întreprindere locală şi infrastructura civilă. În Ohtîrka, regiunea Sumî, au fost avariate case, magazine şi infrastructură civilă. Comunităţile din regiunile Doneţk, Harkov şi Zaporojie au fost, de asemenea, atacate”, a scrie pe X preşedintele Volodimir Zelenski.„Trebuie să existe, de asemenea, o presiune clară şi o acţiune puternică din partea lumii asupra Rusiei - mai multă presiune, mai multe sancţiuni din partea Statelor Unite - pentru a opri atacurile ruseşti”, a cerut liderul ucrainean. „Lansarea unor astfel de atacuri la scară largă după negocieri de încetare a focului este un semnal clar pentru întreaga lume că Moscova nu are de gând să urmărească o pace reală. Începând cu 11 martie, a existat o propunere din partea Statelor Unite pentru o încetare totală a focului, o oprire completă a atacurilor. Şi, literalmente, în fiecare noapte, prin atacurile sale, Rusia continuă să spună "nu" propunerii de pace a partenerilor noştri”, a punctat Zelenski. Last night, there were another 117 proofs in our skies of how Russia continues to drag out this war – 117 strike drones, most of them Shaheds. A significant number were shot down by our air defenders.Dnipro, Sumy, Cherkasy, and other regions came under Russian attack. There… pic.twitter.com/q4WTj87IHG— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 26, 2025