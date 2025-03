Cel mai cunoscut membru al echipei de specialiști ai lui Elon Musk a oferit sprijin unei bande de infractori

07:10

Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, a oferit o reacție fermă în legătură cu presupusa sa apropiere de Vlad Plahotniuc. Întrebat într-o emisiune televizată dacă oligarhul fugar este încă „prietenul său”, Lupu a negat existența unei relații de prietenie, afirmând că acest concept nu are sens în logica politică. „Nu am fost niciodată prieteni și […] Articolul VIDEO // Marian Lupu: „Nu am fost niciodată prieten cu Plahotniuc. În politică, prietenia nu funcționează ca în viața reală” apare prima dată în SafeNews.