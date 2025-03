Ion Ceban, la Bruxelles: Am avut mai multe întrevederi și discuții cu mai mulți oficiali, unde am discutat despre situația din Chișinău și în toată țara

Astăzi, edilul capitalei Chișinău și lider al Partidului MAN, Ion Ceban, a participat la Summitul Social al Orașelor, organizat de rețeaua Eurocities, în incinta Parlamentului European de la Bruxelles. Evenimentul a marcat 6 ani de la lansarea campaniei Inclusive Cities for All, o inițiativă prin care 61 de orașe din 23 de țări europene transformă … Articolul Ion Ceban, la Bruxelles: Am avut mai multe întrevederi și discuții cu mai mulți oficiali, unde am discutat despre situația din Chișinău și în toată țara apare prima dată în Punctul pe i.

