Iga Swiatek, out în sferturi la Mastersul de la Miami – Poloneza a fost eliminată în două seturi de locul 140 WTA

16:50

Deputatul neafiliat Irina Lozovan, învinuită de acceptarea finanțării partidului politic din partea grupului criminal condus de Ilan Șor și complicitate la infracțiune, este de negăsit notează TVR Moldova. Pe 31 martie, Judecăria Chișinău, urmează pronunțe sentința în cazul deputatului. Parlamentarul este învinuită împreună cu soțul ei, Pavel Gârleanu, consilier raional în Ocnița. Procurorii solicită șase ... Surse: Deputatul Irina Lozovan, care urmează să-și afle sentința pe 31 martie, este de negăsit – Procuratura Anticorupţie: Are interdicție de a părăsi Moldova The post Surse: Deputatul Irina Lozovan, care urmează să-și afle sentința pe 31 martie, este de negăsit – Procuratura Anticorupţie: Are interdicție de a părăsi Moldova appeared first on Politik.