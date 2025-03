Mizerie în cantină și muncă forțată. Deputați în vizită neanunțată la un centru de plasament din Soroca

22:00

Alexandr Tarnavskii, deputat al Adunării Populare a Găgăuziei, a declarat pe 24 martie că din ediția de săptămâna trecută a emisiunii „Обсуждаем вместе” de la postul public de televiziune al autonomiei, GRT, la care a participat, a fost exclus un fragment în care l-a criticat pe oligarhul fugar Ilan Șor. Oficialul a catalogat cazul drept […] The post Cenzură la televiziunea publică din Găgăuzia? Un deputat local spune că critica sa la adresa lui Șor a fost exclusă dintr-o emisiune appeared first on NewsMaker.