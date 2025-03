Guvernul R. Moldova investește în dezvoltarea infrastructurii comunităților

14:40

Astăzi, o echipă a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, împreună cu activiști ai organizației „Eu sunt bălțean” și ai organizației „Garda Tânără”, am depus flori la Memorialul Gloriei Militare din Bălți. Maxim Moroșan, președintele Organizației Teritoriale Bălți a PSRM, consilier municipal, a precizat că Bălți sărbătorește astăzi cea de-a 81-a aniversare a eliberării de sub ocupația […] Post-ul (FOTO) Omagiu pentru veterani – la Bălți! Maxim Moroșan: Timp de 991 de zile lungi orașul nostru a fost sub ocupație… apare prima dată în Provincial.