Sprijinul NATO pentru R. Moldova, discutat de Angel Tîlvăr și Mark Rutte

Recent, la demersul Procuraturii raionului Ocnița, Judecătoria Edineț, sediul Ocnița a pus sub sechestru bunuri în valoare de peste 1 000 000 lei ce aparțin unei persoane juridice, care presta servicii de taxi. În cadrul urmării penale s-a stabilit că administratorul firmei ar fi fost implicat în organizarea migrației ilegale a cetățenilor ucraineni, contra unor […]