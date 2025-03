Finanțare ilegală și fals în acte: CNA oferă detalii despre dosarul penal al bașcanei Găgăuziei

10:00

Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat că deputata Irina Lozovan are aplicată o măsură preventivă care îi interzice să părăsească teritoriul Republicii Moldova timp de 60 de zile, începând cu data de 3 martie 2025. Reacția instituției vine în contextul în care în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Lozovan …