Ziua Teatrului la Casa de Cultură Polivalentă

18:50

Primăria municipiului Bălți, prin Direcția Cultură, deschide noi perspective în conservarea patrimoniului arheologic prin digitalizare și inovație! Astăzi, 19 martie 2025, în cadrul proiectului „Digitalisation and Innovation for Promotion of Rare Archaeological Discovery”, finanțat de Republica Cehă și implementat cu sprijinul Centrului Arheologic din Olomouc, a fost semnat un important contract de colaborare între Direcția... Read More →