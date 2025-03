Ce spune Ministerul de Externe despre moldoveanul rănit într-un atac din Fâșia Gaza

16:00

Anestezista Ecaterina Maniuc, care are statut de bănuit în dosarul privind decesul unei femei de afaceri într-un salon de frumusețe din Chișinău, scapă de arestul preventiv. Instanța a dispus pe 21 martie plasarea acesteia în arest la domiciliu. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, pentru NM. „Demersul procurorilor […]