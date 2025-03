Șefa statului, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Mircea Abrudean, Președintele interimar al Senatului României

12:40

Un incident de securitate fără precedent a zguduit administrația Trump, după ce Jeffrey Goldberg, redactor-șef al publicației The Atlantic, a fost adăugat din greșeală într-un chat secret unde oficialii de rang înalt discutau detalii despre un atac militar asupra Yemenului. Dezvăluirea a generat reacții în lanț, de la negări oficiale la critici dure și apeluri la demisii. Cum a ajuns un jurnalist într-un chat secret al Pentagonului? Goldberg a relatat că se afla într-o parcare când a primit o notificare pe telefon: fusese adăugat într-un grup de pe Signal, aplicație cunoscută pentru criptarea mesajelor. După câteva momente, și-a dat seama că în acel chat se discutau detalii sensibile despre un atac militar împotriva rebelilor huthi din Yemen. „Dumnezeule, asta e real. Se pare că Pete Hegset tocmai a trimis în chat țintele și ordinea atacului”, a povestit jurnalistul într-un interviu pentru CNN. Reacția administrației: Negări și acuzații Secretarul Apărării, Pete Hegset, a respins acuzațiile, catalogându-l pe Goldberg drept „un jurnalist mincinos și discreditat”. „El doar vinde gunoi, asta e stilul său. Cât despre campania împotriva huthiților, pot spune doar că militarii noștri acționează cu profesionalism și curaj”, a declarat Hegset. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, Brian Hughes, a confirmat autenticitatea conversațiilor și a anunțat că administrația investighează modul în care a avut loc această breșă de securitate. Președintele Donald Trump a încercat să minimizeze incidentul, atacând publicația The Atlantic: „The Atlantic este o revistă în declin. Dacă a fost o scurgere de informații, nu a avut efect, pentru că atacul asupra Yemenului a fost un succes”, a declarat Trump. Reacții dure din Congres și din rândul oficialilor Incidentul a provocat indignare pe scena politică americană. Senatorul democrat Jack Reed a descris situația ca fiind „unul dintre cele mai grave eșecuri de securitate operațională și de logică”, cerând explicații imediate din partea administrației. Senatorul republican John Cornyn a subliniat gravitatea situației: „Adăugarea unui jurnalist într-un chat secret este un eșec colosal.” La rândul său, senatorul democrat și fost astronaut Mark Kelly a criticat administrația pentru lipsa de profesionalism: „Există o cameră și sisteme securizate în Casa Albă pentru astfel de discuții. Nu Signal. Din cauza imprudenței voastre, viețile acestor piloți au fost puse în pericol. Ați avut noroc!” Congresmanul republican Don Beyer și fostul director CIA, Leon Paletta, au fost și mai direcți, afirmând că „trebuie să cadă capete”. Ironii și critici în spațiul public Incidentul a devenit rapid subiect de glume și ironii. Elon Musk a comentat sarcastic pe X (fostul Twitter): „Cel mai bun loc unde să ascunzi un cadavru este la pagina a doua din The Atlantic, pentru că nimeni nu ajunge acolo.” Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a ironizat modul în care secretarul Apărării a tratat informațiile clasificate: „Hegset trimite planuri militare de parcă ar fi invitații la o petrecere studențească.” Posibile demisii la vârful administrației Potrivit Politico, în administrația Trump se discută despre o posibilă demisie a consilierului pentru securitate națională Mike Waltz, unul dintre oficialii prezenți în chat. Totuși, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Leavitt, a declarat că Trump are în continuare încredere în echipa sa. Scandalul este departe de a se încheia, iar Congresul american pregătește audieri pentru a determina responsabilitatea celor implicați. Incidentul ridică serioase semne de întrebare cu privire la măsurile de securitate cibernetică și la profesionalismul administrației în gestionarea informațiilor clasificate.