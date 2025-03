Camelia Ursu visează să devină solistă independentă. Până atunci, face dezvăluiri despre cea mai recentă colaborare

16:10

Cezar Ionașcu din România a făcut primele declarații, după ce în spațiul public a apărut o informație, conform căreia, Oksana Ionașcu, soția lui originară din Republica Moldova, l-ar fi dat afară din casă, din cauză că ar fi înșelat-o. View this post on Instagram A post shared by Cezar Ionascu (@cezarionascu) Potrivit influencerului, […]