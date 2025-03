Felicia Optic Center din Bălți te invită la un tête-à-tête cu tine și… la reduceri de până la 70%! /P/

17:30

„Artiom, vin-o în fața clasei. Vin. Cu ce literă începe la noi cuvântul coș? Coș. Cu ce literă? Prima literă? C. Bravo, litera C." Artiom Colinchievschi este elev în clasa a VII-a la Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza" din Bălți. La doar 14 ani, el demonstrează că un cromozom în plus nu este o limitare, ci