Traficul pe unele străzi din centrul Capitalei, restricționat

09:30

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbătă că eforturile de a opri escaladarea războiului dintre Rusia şi Ucraina sunt ”parţial sub control”, transmite Reuters. Într-un interviu acordat lui Clay Travis, fondatorul site-ului sportiv Outkick, la bordul avionului Air Force One, Trump a subliniat importanţa ”discuţiilor raţionale” şi a relaţiilor bune cu preşedinţii Vladimir Putin […] Articolul Trump: eforturile de a opri escaladarea războiului dintre Rusia şi Ucraina sunt ”parţial sub control” apare prima dată în Subiectul Zilei.