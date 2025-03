Cum ar fi fraudat mii de studenți, mai ales români, sistemul britanic de credite universitare. Reacția autorităților

18:20

Miliardarul Jeff Bezos, în vârstă de 61 de ani, fondatorul Amazon, și logodnica sa Lauren Sánchez, care are 55 de ani, au început să trimită invitațiile pentru nunta lor. Evenimentul va avea loc în această vară la Veneția, Italia, conform dezvăluirilor făcute de Page Six. Detaliile nunții din orașul lagunar sunt ținute secrete, dar lista […] Articolul Jeff Bezos și Lauren Sánchez se căsătoresc. Unde are loc „nunta secolului” apare prima dată în Realitatea.md.