După ce Parlamentul a pus pe stop răspunderea contravențională pentru dezinformarea online, discuțiile se mută la Guvern – Experții îngrijorați de un proiect al Executivului

Începând cu 19 martie 2025, Vitalie Balan își exercită oficial atribuțiile în calitate de viceprimar al municipiului Bălți. Acesta va fi responsabil de administrarea proprietății municipale, relațiile funciare, arhitectură și construcții, precum și gospodăria municipală. Vitalie Balan a fost numit în funcția de viceprimar al municipiului Bălți Cu o experiență vastă în domeniul juridic și ...