Trei ungheneni au urcat pe podium la Olimpiada Republicană Biologie 2025

14:40

Ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de poliție Botanica au reținut patru tineri, printre care și o minoră, cu vârstele cuprinse între 17 și 24 de ani, originari din Chișinău, Ialoveni și Criuleni, fiind suspectați de șantaj și răpire de persoană. The post Patru tineri au fost reținuți pentru șantaj și răpire de persoană first appeared on Știri din regiunea Ungheni.