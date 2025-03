Guvernul a elaborat o Instrucțiune pentru sistarea accesului la pagini web, sub pretextul „prevenirii infracțiunilor”: Site-urile ar putea fi blocate în doar 24 de ore

11:50

Mătușa Alisei, fetița de 1 an și 2 luni care a fost bătută cu bestialitate de mama sa, se arată indignată, după ce asistența socială i-a permis mamei acesteia să-și viziteze micuța. „Alisa era un copil extrem de stresat, speriată și traumată. A trebuit să treacă mult timp până am văzut un zâmbet pe chipul ei, iar acum asistența socială ne impune să o supunem iar riscului. Sper ca organele de drept să se autosesizeze și să ia o decizie corectă. Această femeie cu siguranță nu se va schimba vreodată și nu are nevoie de copil, vrea doar răzbunare”, a menționat mătușa micuței.