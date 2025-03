Un bărbat de 34 ani a fost condamnat la 5 ani de pușcărie pentru violență în familie și huliganism

15:10

Sindromul Down nu este o boală, dar o schimbare genetică definitivă. O persoană cu acest sindrom are suplimentar o copie a cromozomului 21. Cu alte cuvinte, are 47 de cromozomi în loc de 46. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, la nivel mondial, unul din o mie de nou-născuți este diagnosticat cu această modificare genetică. Sindromul […]