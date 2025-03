Avertisment: Rusia propagă informații false despre Ucraina. Cum induc în eroare site-urile rusești

11:30

Prim-ministrul Dorin Recean a anunțat un ajutor de 30 de mii de lei pentru veteranii care au luptat împotriva nazismului și pentru Victoria Păcii din cel de-al Doilea Război Mondial. „Veteranii celui de-al Doilea Război Mondial vor primi în acest an un ajutor de 30 de mii de lei, cu …