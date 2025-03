Fotbal: Germania, Portugalia, Franța și Spania, calificate în semifinalele Ligii Naţiunilor

08:20

Președintele francez Emmanuel Macron analizează posibilitatea ca o misiune de menținere a păcii în Ucraina să fie condusă de Națiunile Unite, ca alternativă la planul său comun cu premierul britanic Sir Keir Starmer, care prevedea trimiterea de trupe europene pe teren, relatează The Telegraph. Inițiativa franco-britanică viza formarea unei „coaliții a doritorilor" din state NATO