Cetatea Soroca își redeschide ușile pentru vizitatori din 2 aprilie

Serghei și Inna, un cuplu din municipiul Bălți, au parcurs un drum lung în lupta cu tuberculoza. „Mă numesc Serghei, am fost bolnav de tuberculoză, iar de un an și jumătate am încheiat tratamentul. – Cum vă simțiți acum? – Mult mai bine, mai bine decât în trecut. Nu mai am acea slăbiciune din cauza […]