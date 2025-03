Planifici o călătorie în Turcia? Autoritățile au emis o avertizare, după protestele violente din Istanbul și alte orașe

14:20

Ramona Strugariu a oferit primele comentarii după scandalul iscat la Chișinău, pe numirea sa la șefia Institutului Național al Justiției. „Invitația de a ajuta sau de a veni să contribui în orice fel consider sau e nevoie pentru R. Moldova am primit-o de multă vreme, de mai mult de un an, în care diverși oameni, nu doar din sectorul guvernamental, și din societatea civilă, și profesioniști mi-au zis: „Hai, hai, vino și către noi”. Singura modalitate în care mie mi s-a părut acceptabil să fac acest pas a fost prin concurs. Iar legislația RM permite cetățenilor UE să muncească în Moldova”, a declarat Strugariu, în cadrul emisiuniiRealitatea te privește, de la Realitatea.