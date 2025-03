(foto) La Chișinău va fi inaugurată statuia Reginei Maria. Aceasta are o înălțime de peste 6 metri

14:45

MedLife, cea mai mare rețea de clinici private din România, a cumpărat pachetul majoritar al grupului All Clinic din Republica Moldova. Așadar, serviciile medicale MedLife vor fi accesibile și cetățenilor moldoveni. În prezent, All Clinic are trei clinici private și oferă consultații în 20 de specialități, printre care medicină de familie, ORL, pediatrie, cardiologie și ginecologie. Clinica colaborează cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate din Moldova. Anul trecut, All Clinic a avut o cifră de afaceri de 800.000 de euro.