VIDEO Moldova 3: necesitate sau strategie politică? Ce spun deputații

10:10

UE și Moldova: echipamente militare Uniunea Europeană va trimite în Republica Moldova un nou lot de echipamente militare neletale în valoare de 40 de milioane de euro. Proiectul prevede furnizarea unui sistem de apărare antiaeriană cu rază scurtă de acțiune, format din opt lansatoare de rachete și aproximativ 24 de rachete. În același timp, UE a amânat discuțiile privind livrarea unor sisteme antiaeriene în valoare de 20 de milioane de euro. UE și Transnistria: formatul «5+2» Șeful Delegației UE în Republica Moldova, Janis Mazeiks, […]