Veaceslav Platon rămâne în arest în Marea Britanie. Eliberarea pe cauțiune a fost respinsă

08:40

O moldoveancă a fost descoperită fără viață în Germania, iar circumstanțele decesului sunt investigate de poliția germană. Familia tinerei are nevoie de sprijin financiar pentru repatrierea trupului neînsuflețit. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Cu mare durere, vă aducem la cunoștință o tragedie cumplită. Sora mea Obadă Marinela, stabilită în Germania, a fost dată dispărută și … The post Moldoveanca dispărută în Germania, găsită moartă. Familia are nevoie de ajutor pentru a o repatria first appeared on ZUGO. Articolul Moldoveanca dispărută în Germania, găsită moartă. Familia are nevoie de ajutor pentru a o repatria apare prima dată în ZUGO.