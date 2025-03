Deputata Irina Lozovan, de negăsit. Procuratura Anticorupție: Nu putea părăsi legal R. Moldova. Are interdicție de a ieși din țară

08:40

Moscova, prin intermediul oligarhului fugar Ilan Șor, va încerca să influențeze alegerile parlamentare din toamna acestui an din Republica Moldova. În acest scop, a trimis recent două autocare cu preoți în Serbia sub pretextul pelerinajelor, afirmă șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, într-un interviu pentru „Adevărul". Oficialul a mai oferit detalii despre ingerința Rusiei …